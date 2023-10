iCarly, Paramount cancella il reboot dopo tre stagioni!

Dopo il rinnovo del revival di iCarly per una terza stagione, Paramount+ ha deciso che non ci sarà alcuna quarta parte. La storia di Carly, Spender, Freddie e tutti gli altri personaggi terminerà perciò in concomitanza del ventitreesimo episodio.

"Lo show ha intrapreso un fantastico percorso della durata di tre stagioni" ha dichiarato un portavoce di Paramount+. "Così facendo, ha espresso ciò che i fan desideravano vedere da moltissimo tempo: Carly e Freddie che, finalmente, si riuniscono. Vogliamo ringraziare l'intero cast, gli sceneggiatori, i registi, i produttori e tutta la troupe per la loro dedizione, creatività e talento".

La notizia è spiacevole, soprattutto considerando le ottime recensioni da parte della critica – su Rotten Tomatoes, la serie ha raggiunto lo straordinario punteggio del 100% – e i numerosi premi, tra cui ricordiamo i due Nickelodeon Kids' Choice Awards come miglior serie televisiva per famiglie e attrice televisiva preferita; d'altra parte, la scelta potrebbe derivare da un'analisi prettamente narrativa, perché, in caso di proseguimento, avrebbe finito col denaturarsi e allungare il brodo.

Trasmesso dal 17 giugno 2021, il revival è ambientato circa 10 anni dopo gli eventi dello show Nickelodeon e vede Carly tornare a Steattle, dove fa la conoscenza della nuova coinquilina Harper. Deciderà in seguito di riprendere iCarly, stavolta con l'aiuto di Spencer e Freddie – il quale ora ha una figliastra, Millicent. Nel cast, ricordiamo Miranda Consgrove, Jerry Trainor, Nathan Kress e Laci Mosley.

In molti hanno sentito la mancanza di una certa attrice, ma forse deriva da acuni scioccanti dettagli: Jennette McCurdy di iCarly ha ricordato l'offerta di 300 mila dollari per non parlare degli abusi.