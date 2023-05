iCarly, il trailer della terza stagione del revival ci svela la data d'uscita!

Era il luglio 2022 quando Paramount+ rinnovò il revival di iCarly per una terza stagione, e ora la celebre piattaforma condivide non soltanto il trailer ufficiale, ma anche la data di uscita: potremo assistere alle disavventure di Carly, Spencer, Freddie e gli altri personaggi a partire dal 1° giugno 2023.

Al riguardo, così commenta Miranda Cosgrove (interprete della protagonista: "Personalmente, voglio che Freddie e Carly chiudano i giochi. Penso che Nathan [Kress] abbia un'intera teoria sulla questione, ritiene che Freddie si sia sforzato troppo e per troppo tempo, e che ignori come in realtà non siano fatti l'uno per l'altra. Ma se devo esprimere la mia opinione... starebbero davvero bene insieme, quindi spero che la serie si concluda così. Ma ne so esattamente quanto gli altri! Non ho la minima idea di quale piega prenderà la storia".

A questo punto, una domanda sorge spontanea: Jennette McCurdy (interprete della co-protagonista Sam Puckett) tornerà nello show? No, a quanto pare: le sue idee sono confermate nell'autobiografia I'm Glad My Mom Died, nonostante continui a coltivare una profonda amicizia con Cosgrove. Così ha dichiarato recentemente McCurdy: "Le ho detto: 'Miranda, non prenderò parte al revival. Non c'è niente che tu possa fare per convincermi'. Mi ha detto che è l'occasione per tutti noi del cast di tornare nel progetto, di ottenere un qualche tipo di opportunità; eppure, credo che esistano molte cose più importanti del denaro. E la mia salute mentale e la mia felicità rientrano in quella categoria".

In attesa del 1° giugno, ecco quali serie e film offre il servizio streaming Paramount+.