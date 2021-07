iCarly, il revival della serie avrà una seconda stagione su Paramount+

Dopo la prima stagione, in streaming su Paramount+ dallo scorso giugno, iCarly è stata ufficialmente rinnovata per la stagione 2. Le riprese partiranno in autunno, e così il revival, dopo le stagioni su Nickelodeon, potrà continuare. La serie, infatti, è ambientata dieci anni dopo le vicende dello show originale, andato in onda fino al 2012.

Nel revival di iCarly, la protagonista Carly (Miranda Cosgrove) ricomincia la sua famosa serie web. Nathan Kress e Jerry Trainor riprendono i loro ruoli di Freddie e Spencer, insieme ai nuovi arrivati ​​Laci Mosley e Jaidyn Triplett.

La prima stagione è al momento inedita in Italia, mentre negli Stati Uniti è stato appena pubblicato su Paramount+ il settimo episodio, sui tredici complessivi. "Sono davvero entusiasta di tornare in questo buffo, selvaggio e più adulto universo di iCarly per una seconda stagione" ha dichiarato Nathan Kress in esclusiva a E! "La nostra prima volta è stata solo un antipasto. Ci sono ancora molte storie da raccontare per questi personaggi, e siamo solo all'inizio! Speriamo che Freddie riesca a rimettere insieme la sua vita... incrociamo le dita!"

La seconda stagione di iCarly dovrà quindi rispondere a diverse domande, svelando per esempio dov'è Gibby (Noah Munck), finora mai menzionato. Se non l'hai ancora fatto, intanto, puoi dare un'occhiata al trailer del revival di iCarly.