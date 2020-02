Ice Cream Man, serie tratta dal fumetto horror, sarà in streaming su Quibi

L'annuncio di una serie tratta da Ice Cream Man, fumetto dalle tinte horror edito da Image Comics, risale ormai a molti mesi fa. La serie, sviluppata per la televisione da Universal Content Productions, ha ora ufficialmente trovato "casa". Sarà infatti pubblicata sulla piattaforma streaming Quibi, che ironicamente sta per quick bites, morsi veloci.

Ice Cream Man sarà scritta e prodotta da Adam e Max Reid (Sneaky Pete, su Amazon Prime Video), insieme a Chris Bender e Jake Weiner di Good Fear Content e Jake Wagner di Alibi.

Creata da W. Maxwell Prince, la serie a fumetti ha fatto il suo debutto nel gennaio del 2018, e non ha alcuna relazione con l'omonimo film horror del 1995. Si tratta di una serie horror-fantasy antologica in cui il protagonista funge da "padrone di casa" che introduce ogni singolo racconto. La descrizione ufficiale del primo volume, piena di giochi di parole sul gelato, recita: "Cioccolato, vaniglia, horror esistenziale, dipendenza, fantasia musicale... c'è un sapore per la miseria di tutti. ICE CREAM MAN è una serie che sfida i generi, con racconti di dolore, meraviglia e redenzione. Ogni puntata presenta il suo cast di strani personaggi, che si occupano della loro speciale meridiana di sofferenza. E intorno a tutti loro, come la musica che proviene dal suo scintillante camion colorato, c'è l'uomo dei gelati - un tessitore di storie, un fornitore di dolcezza. Amico. Nemico. Dio. Demone. L'uomo che, con un schiocco delle dita, in un attimo può cambiare il corso della tua vita per sempre."

Per chi non lo sapesse, Quibi è un servizio di streaming incentrato su serie brevi e film disponibili solo su dispositivi mobili ed episodi che durano al massimo 10 minuti. Il servizio verrà attivato il prossimo 6 aprile. Tra i contenuti in catalogo ci sarà anche la serie Florida Man.