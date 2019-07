Ice on Fire, arriva su Sky il documentario HBO prodotto e narrato da Leonardo DiCaprio

Oltre a essere uno stimato e amatissimo attore e un lungimirante produttore, Leonardo DiCaprio è anche una delle star massime attiviste sulla tematica ambientale, come poi dimostra il documentario Ice on Fire da lui prodotto e narrato per la HBO, in arrivo domani, domenica 7 luglio, su Sky Arte e Sky Atlantic.

I cambiamenti climatici distruggeranno la nostra civiltà o è possibile utilizzare le nuove tecnologie per rallentare se non addirittura invertire questo processo? È proprio questa la grande domanda alla quale cerca di rispondere Ice on Fire, narrato come dicevamo da DiCaprio e diretto invece dalla documentarista Leila Conners, la stessa coppia che undici anni fa ha collaborato per The 11th Hour, dove si enfatizzavano invece i problemi legati al global warming.



Ice on Fire si concentra soprattutto sulla ricerca scientifica in atto e sulle possibili soluzioni (anche inedite) pensate per rallentare la crescente e sempre più preoccupante crisi ambientale, con particolare riguardo alla riduzione del carbonio nell'atmosfera e l'abbassamento delle temperature, che sono la causa principale dei danni da cambiamento climatico.



Il documentario non sottolinea dunque soltanto la crisi del nostro Pianeta, ma fornisce soluzioni reali e concrete al problema, offrendo speranza per il futuro del mondo. Ice on Fire invita ad agire al più presto e omaggia gli scienziati, i ricercatori e gli agricoltori che devono far fronte al climate change, spingendo anche sul valore della green economy.



Ice on Fire andrà in onda domani, 7 luglio, su Sky Arte e Sky Atlantic alle 21.15.