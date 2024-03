L'iconica camicia bagnata di Colin Firth è stata messa all'asta! A quanto verrà venduta?

Il premio Oscar Colin Firth, ha interpretato Fitzwilliam Darcy nell’adattamento televisivo del romanzo ‘Orgoglio e Pregiudizio”: la miniserie andata in onda nel 1995 fu adattata in 6 puntate e permise a molti spettatori di svincolare Jane Austen dalla sola nomea di ‘scrittrice accademica’. A riportare in auge la serie c’è una novità!

Avete presente L’iconica scena di Darcy (Colin Firth) mentre attraversa i campi inglesi, dopo una nuotata in un lago? La camicia che indossava è stata messa all’asta a Londra!

La Cosprop, una casa di costumi fondata nel 1965 dal designer John Bright, metterà all’asta la famosissima camicia, con una stima compresa tra le 7.000 e le 10.000 sterline, insieme a più di 60 costumi di altri film. Nell’adattamento della BBC, Firth recita al fianco di Jennifer Ehle, nei panni di Elisabeth Bennet: quest’ultima rimane sorpresa nel vedere Darcy alla tenuta di Pemberley, emergere dall’acqua parzialmente vestito e grondante.

Questa scena è diventata così iconica da essere reinventata ed inserita nella serie Netflix Bridgerton (di cui è stata da poco svelata la data d’uscita di Bridgerton 3), quando l’attore Jonathan Bailey esce da un lago nelle medesime modalità. Ed è stato citato anche ne Il Diario di Bridget Jones, che vede Firth nei panni di un altro Mr Darcy, un cenno alla sua interpretazione da parte della scrittrice Helen Fielding. In ogni caso, potremmo aspettarci di rivedere il volto del nostro amato attore al fianco di Renée Zellweger: Bridget Jones 4 è ufficiale e le riprese inizieranno a maggio!