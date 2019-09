Ecco l'idea di Benedict Wong per una serie TV su Disney + ispirata al suo personaggio

Benedict Wong è stato impegnato di recente nel film campione d'incassi Avengers: Endgame e tornerebbe volentieri a riprendere il ruolo di Wong anche in un'ipotetica serie TV all'interno della piattaforma streaming Disney + che farà il suo debutto ufficiale il prossimo 12 novembre negli Stati Uniti.

L'attore è comparso in un ruolo regolare all'interno del Marvel Cinematic Universe nel 2016 con la prima pellicola dedicata a Doctor Strange, in cui il suo personaggio rappresentava uno dei maestri delle arti mistiche. Dopodiché è apparso nei due film crossover Avengers: Infinity War ed Endgame; e in futuro dovrebbe tornare in uno dei film che ha suscitato maggiore interesse tra gli appassionati di Casa Marvel: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Intervenuto all'evento Fan X 2019, Wong si è detto favorevole a una serie TV dedicata al suo personaggio all'interno della nuova piattaforma di Disney, dimostrando anche di avere le idee già molto chiare. Ecco le sue dichiarazioni:

"Ci sarebbe l'imbarazzo della scelta. Immagino che potrei occuparmi dell'addestramento degli altri stregoni. Si tratta ancora di molti elementi che potremmo scoprire. Wong potrebbe continuare e proseguire ancora con la missione".

L'eventuale show dedicato a Wong si ritroverebbe a fare compagnia ad altri progetti ambiziosi a cui stanno lavorando Marvel e Disney. come le serie TV Loki, Wandavision, Hawkeye o come la particolare What If...? serie animata che propone sondi narrativi alternativi, come ad esempio quello già annunciato di Black Panther con I Guardiani della Galassia.

Vi ricordiamo infine che non è stata ancora annunciata una data per il debutto della piattaforma streaming in Italia, mentre molto probabilmente non sarà possibile visionare i contenuti in binge-watching su Disney +, perché l'azienda punterebbe a rendere disponibili gli episodi delle proprie serie TV con una cadenza settimanale.