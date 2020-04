Il creatore de La Casa di Carta vuole dei futuri spin-off

Il finale della quarta stagione de La Casa di Carta sembra lasciar intendere la presenza di una quinta stagione per la serie Netflix. Fin qui niente di clamoroso, ma all'orizzonte potrebbero esserci delle sorprese per i fan della serie.

L'ideatore Álex Pina, durante un'intervista per OprahMag.com, ha rivelato: "Abbiamo molte possibilità per alcuni spin-off, sì, e credo che ciò lo dobbiamo all'identità forte e potente dei personaggi. Abbiamo sempre fatto in modo che i personaggi avessero una struttura molto complessa e stratificata. Per questo penso che quasi tutti i personaggi de La Casa di Carta abbiano un dualismo che ci piacerebbe affrontare in uno spin-off. Potremmo guardare ciascuno di loro in altri contesti".

La profondità di certi personaggi già visti nella serie principale potrebbe consentire quindi l'avvio di numerosi progetti paralleli. Difficile dire al momento di cosa si tratterà, ma è abbastanza evidente che le parole di Pina non possono essere prese alla lettere, o ci ritroveremmo con decine di spin-off. Ebbene, l'autore ha comunque ipotizzato alcuni scenari per molti dei protagonisti: "Credo che Arturito potrebbe avere la sua black comedy. Il tema per la serie di Berlin è molto chiaro: è un misogino, uno piscopatico, egocentrico, narcisista, delinquente e stupratore... ma ci sono comunque un sacco di persone che lo adorano, grazie al fatto che dà valore all'amicizia, alla lealtà e alla fraternità. Da Nairobi ad El Professor ... Anche Denver è un altro personaggio con il suo fascino."

Ha poi concluso ammettendo: "Mi piacerebbe scrivere degli spin-off per tutti loro!". Cosa ne pensate? Quali personaggi sarebbero perfetti per una serie stand alone, e quali invece non dovrebbero essere toccati?

