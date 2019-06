L'ideatore di Legion spiega la particolarità del suo supereroe

La serie TV Legion, collegata con l'universo fumettistico degli X-Men di casa Marvel, negli ultimi anni ha esplorato l'inflazionato mondo dei supereroi ricorrendo a un'estetica e a un tratto autoriale molto particolare e abbastanza atipico per il genere.

La mente dietro lo show è quella di Noah Hawley ideatore anche della serie antologica Fargo, anch'essa caratterizzata da una ricercata componente visiva e con uno stile molto vicino a quello dell'omonimo film dei fratelli Coen, da cui la serie trae inspirazione.

Il produttore è intervenuto in un podcast di Variety per parlare delle scelte che lo hanno spinto a dedicarsi al personaggio principale David Haller, interpretato dall'attore Dan Stevens, un potente mutante dai poteri telecinetici molto distante dal modello classico a cui siamo abituati.

Queste sono le sue dichiarazioni, focalizzate inizialmente sulla struttura della serie basta solamente su tre stagioni:

"Non vuole essere una serie dalla durata eccessiva, perché non vuoi vedere cinquantadue minuti di episodio di Legion. Sentivo che c'era il bisogno di raccontare una storia e volevamo farlo nel modo più conciso possibile, ma con l'obiettivo di farlo in un modo del tutto diverso da quello tradizionale".

Hawley ha successivamente spiegato la sua idea di evitare i soliti stereotipi dei supereroi, ma di puntare maggiormente sull'aspetto introspettivo. Un aspetto che nella terza stagione potrebbe influenzare la percezione del pubblico sul personaggio interpretato da Stevens:

"La prima volta che vedi David, lo vedi attraverso gli occhi di un personaggio femminile. In questo modo hai una prospettiva esterna su di lui, lo guardi in modo più obiettivo. Facendo ciò non si annulla il suo punto di vista, ma allo stesso tempo non saremo più in grado di vederlo con uno sguardo più ingenuo".

L'ultima stagione della serie sarà disponibile dal prossimo 24 giugno è sarà trasmessa dell'emittente televisiva FX. Potete visionare il promo della terza stagione di Legion oltre al trailer ufficiale che mostra la presenza del professor X.