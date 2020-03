L'ideatrice di On My Block sigla un accordo con Netflix

Si espande la collaborazione tra la showrunner Lauren Iungerich e Netflix dopo il nuovo contratto pluriennale che vedrà la co-ideatrice di On My Block continuare a occuparsi della serie young/adult, oltre a produrre e scrivere nuovi show.

L'annuncio è stato dato questo giovedì dal colosso dello streaming, durante una settimana caratterizzata da importanti novità come quella della collaborazione tra Netflix e Taika Waititi, con il regista neozelandese che si occuperà della realizzazione di due serie animate basate su La Fabbrica di Cioccolato.

A proposito del nuovo accordo, queste sono state le parole di Brian Wright di Netflix:

"Il talento e il successo di Lauren parlano da soli. Il suo stile unico e il modo di dare spazio alla rappresentazione rendono i suoi progetti di una tale autenticità da avere una grande risonanza in tutto il mondo. Siamo entusiasti di poter continuare a lavorare con lei per On My Block e per i futuri progetti".

Queste sono invece le parole di iungerich:

"Sono incredibilmente grata di poter continuare a lavorare con i tanti talenti creativi di Netflix, per poter raccontare storie dalla grande risonanza con il pubblico. Spero che con questa opportunità si spalancheranno le porte per tutte le meravigliose persone che si trovano intorno a me".

Per tutti gli appassionati di On My Block, vi ricordiamo che è disponibile il trailer della terza stagione.