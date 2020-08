Idris Elba da attore a maestro di boxe nel nuovo reality show targato BBC

C'è chi come Brad Pitt ed Edward Norton sceglie di fondare il Fight Club e chi, puntano più in alto, come Idris Elba da vita ad una Fight School. L'attore e divo di Hollywwod unirà infatti due grandi passioni, la boxe e la recitazione, per un progetto inedito intitolato Idris Elba's Fight School e che sconvolgerà il mondo dei reality-show.

Elba è infatti un'ottimo pugile, oltre che un DJ che si esibisce a Londra con lo pseudonimo di Big Driis the Londoner, e ha deciso di mettere questa sua passione al servizio della comunità firmando con l'emittente BBC. La serie mira ad insegnare "disciplina, concentrazione, determinazione ed autodifesa" a sei ragazzi provenienti dai quartieri a rischio dalla capitale inglese, cui troppo spesso viene insegnato ad attaccare con un'arma piuttosto che a proteggere sé stessi ed i loro cari.

"Vedo la storia ripetersi costantemente e capisco quello che provano questi ragazzi", ha dichiarato Elba. "Credo che ci sia un modo migliore per insegnare alle persone che non c'è bisogno di coltelli per proteggersi. È dimostrato che nelle aree urbane dove le scuole seguono e lottano per i ragazzi gli atti violenti e criminosi diminuiscono drasticamente. È per questo che ho voluto far parte di questo progetto, nella speranza di poter cambiare la vita delle persone. Voglio che questa serie dia vita ad un percorso che offra sostegno ed educazione alla comunità anche negli anni a venire".

Idris Elba's Fight School sarà composto di soli 4 episodi, ciascuno della durata di sessanta minuti, in cui seguiremo i progressi dei suoi allievi nel corso di sei mesi. Elba non sarà però solo in questo percorso: al suo fianco ci saranno infatti anche alcuni ex-campioni mondiali di pugilato.