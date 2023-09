Idris Elba compie 51 anni: 'Io sex symbol? Lo sono solo perché vado in TV'

A 51 anni compiuti proprio oggi, Idris Elba può tranquillamente vantarsi di essere uno degli uomini più desiderati al mondo: da anni ritenuto uno degli innegabili sex symbol della Hollywood di oggi, l'attore di The Wire e Luther non ha mai rifiutato questo titolo, mettendo però le mani avanti sulla sua natura.

Impegnato in questi giorni a godersi il successo della sua nuova serie Hijack, Elba ha infatti sempre attribuito all'esposizione mediatica derivata dall'essere così presente sul piccolo e sul grande schermo il fatto di esser visto come un uomo dotato del fascino che gli viene riconosciuto ormai all'unanimità.

"Guardate, quando non prendevo parte a film o serie TV non ricevevo tutte queste attenzioni quando uscivo. Certe persone ricevono sempre questo genere di attenzione, a me non è capitato finché non sono finito in TV. Ma mi succede ancora, mi capita di stare seduto al pub e nessuno mi riconosce. Magari vedo una donna attraente ma lei non mi riconosce. Poi all'improvviso una persona fa: 'Oh, ma sei tu!' e tutti gli altri se ne accorgono e cominciano a fare domande" sono state le parole di Elba. E voi, sareste tra coloro che riconoscono il nostro Idris al pub? Fatecelo sapere nei commenti!