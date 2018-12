Idris Elba conferma: 'Luther arriverà al cinema dopo la quinta stagione!'

Luther si prepara a tornare in azione nel corso dell'imminente quinta stagione. A quanto pare, però, la sua avventura è destinata a proseguire per molti anni a venire. Intervistato da Variety, l'interprete del personaggio (Idris Elba) ha infatti confermato delle discussioni in merito all'arrivo di John Luther sul grande schermo.

"Stiamo puntando ad avere una versione cinematografica dello show sul grande schermo." Così l'attore commenta l'esaltante news circa il futuro del suo amatissimo personaggio. "Neil (Cross, showrunner della serie, ndr) sta lavorando sodo alla scrittura di questo progetto, la cui ambizione principale sarà quella di rendere le cose in grande."

Elba sostiene di aver sempre riscontrato nel proprio personaggio tutti gli elementi del classico film "neo-noir" degli anni '90, paragonandolo a classici del genere, tra cui Seven (di David Fincher) e Nella Morsa del Ragno (di Lee Tamahori). L'attore poi prosegue: "ci saranno più omicidi, più Volvo, più Luther con il volto imbronciato... in pratica, vogliamo semplicemente prendere la serie per estenderla su una scala più grande e rivolta ad un pubblico più ampio, magari anche a livello internazionale."

Ciò potrebbe suggerirci potenziali nuove location per lo show, oltre alla classica Londra, pur rimanendo nell'ambito di una città in stile "Gotham City". Una cosa è certa: "Luther andrà ovunque ci sia del crimine." Una storia, quella del celebre detective, che avrà modo di evolvere a partire dall'imminente arrivo della quinta stagione dello show che, stando ai rumor, si rivelerà quale vero e proprio "ponte" con il successivo progetto cinematografico.

E voi, siete entusiasti all'idea di rivedere il nostro eroe imbattersi in pericoli di tutt'altra scala? Vi ricordiamo che per seguire le nuove avventure di Luther dovremo attendere il prossimo anno, quando la serie tornerà nella quinta stagione trasmessa dall'emittente britannica BBC.