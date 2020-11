Idris Elba intervisterà Paul McCartney per BBC: 'È un onore, sono un grandissimo fan'

Quando sei una delle star più in vista di Hollywood avere a che fare con quelli che sono sempre stati i tuoi miti diventa affare di tutti i giorni: quando ti chiedono di incontrare uno come Paul McCartney, però, le gambe riprendono a tremarti anche se ti chiami Idris Elba.

BBC ha infatti chiesto alla star di Luther di intervistare il fondatore dei Beatles nell'ambito di uno speciale di un'ora che dovrebbe andare in onda su BBC One il prossimo mese e, comprensibilmente, l'attore non sta nella pelle all'idea.

"Quando mi è stato chiesto se volessi fare una chiacchierata con Paul McCartney, dopo essermi assicurato che non fosse uno scherzo, ho risposto subito di sì... Chi avrebbe detto di no? Sono un grandissimo fan di Paul! Per me è stato una grandissima fonte d'ispirazione e una guida come musicista, superato lo shock di essere sullo stesso palco con lui sarà un onore parlare con lui di musica e arte. Un vero onore" sono state le parole di un Idris Elba visibilmente emozionato.

Il nostro Idris, naturalmente, non dimentica i suoi impegni da attore: qualche mese fa la star ci aggiornò sulla possibilità di un film di Luther, lo show che ha definitivamente lanciato la sua carriera.