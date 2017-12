Idris Elba non è informato sullo stato della serie TV tratta dai romanzi de La Torre Nera

Durante un’intervista ai microfoni di, star de “ La Torre Nera ”, ha affermato di non essere informato sullo stato dei lavori legati alla serie televisiva basata sui romanzi di. Nemmeno sapeva che il progetto potrebbe risultare un completo reboot della saga...

“Sapete una cosa? Nemmeno ero al corrente che Stephen [King] l’avesse suggerito. Non so davvero nulla. Sfortunatamente sono l’ultimo a dover sapere le cose, a questo punto” è stato il commento dell’attore incalzato sullo stato del progetto.



Nonostante le critiche ricevute dal primo film, lo scorso agosto Sony ha annunciato di aver incaricato lo showrunner Glen Mazzara (The Walking Dead) per dirigere uno spin off de La Terra Nera. In seguito, lo scrittore Stephen King ha espresso le proprie opinioni sul perché il film non sia andato molto bene, suggerendo che una serie televisiva, avendo più tempo per narrare la storia lunga e complessa dei suoi romanzi, potrebbe invece funzionare.



Questo è stato infatti il suo commento sull’argomento: “La sfida più grande è stata creare un film basato su una serie di romanzi davvero lunga, di circa 3000 pagine. […] Per giunta è stato deciso di realizzare un’adattamento PG-13 di libri estremamente violenti. È stato un grande ostacolo da superare.”



E voi cosa ne pensate delle dichiarazioni dello scrittore?