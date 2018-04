Idris Elba sarà il protagonista di Turn Up Charlie, nuova comedy targata Netflix

Il nominato agli Emmy Idris Elba si prepara a passare dal crime poliziesco Luther ai toni scanzonati della commedia con Turn Up Charlie, nuova serie prodotta da Netflix. Le riprese partiranno a maggio in Inghilterra e, per il momento, sono stati ordinati otto episodi della durata di mezz'ora ciascuno.

Idris Elba vestirà i panni di Charlie, un DJ eternamente scapolo al quale viene concessa un'ultima occasione quando accetta a malincuore di fare da babysitter alla figlia problematica del suo migliore e famoso amico. L'attore britannico fungerà anche da produttore esecutivo assieme a Gary Reich e Tristram Shapeero. Al momento non si conoscono una possibile data di uscita nè i restanti membri del cast.

Può sembrare strano, ma prima di iniziare la carriera attoriale, Idris è stato proprio un dj ed è ancora oggi un grande appassionato di hip-hop e soul. Nel 2015 ha anche pubblicato il suo primo disco, Murdah Loves John (The John Luther Character Album), e l’ha presentato all’Hi Ibiza, dove si esibisce regolarmente nel periodo estivo con i Mambo Brothers.

Turn Up Charlie segna la terza collaborazione tra Netflix ed il noto attore, dopo Beasts of No Nation di Cary Fukunaga, pellicola uscita contemporaneamente nelle sale americane e in streaming, e Tutta un'altra stoffa, documentario nato per il lancio di una linea di abbigliamento.

Vi ricordiamo, infine, che Idris Elba tornerà ad indossare i panni di Heimdall nell'attesissimo Avengers Infinity War, in uscita nelle sale italiane mercoledì 25 aprile.