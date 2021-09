Le Iene, 10 donne si avvicenderanno alla guida: si parte da Elodie e Federica Pellegrini

Dopo l'addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset, Le Iene ha perso uno dei suoi volti femminili di punta. Lo show di Italia 1 è però pronto a reinventarsi per questa nuova edizione è così Nicola Savino a partire dal prossimo 5 ottobre sarà affiancato alla conduzione da 10 donne diverse.

Naturalmente le 10 non appariranno in studio tutte insieme ma si avvicenderanno puntata dopo puntata e non dimentichiamolo, anche quest'anno Le Iene potranno contare sull'apporto sempre fondamentale della Gialappa's Band.

A rivelare questo novità ci hanno pensato le pagine social dello storico programma di Italia 1 dove nelle scorse ore è comparso un post contenente 10 sagome di donne nere su un fondo bianco con una didascalia che recita: "Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band il meglio delle “ragazze” oggi in circolazione. Ecco in chiaroscuro le conduttrici de LeIene per la nuova stagione del 2021: divertitevi ad indovinare chi sono!".

Il totonomi è già partito ed Elodie pare ormai certa di un posto al fianco di Nicola Savino. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe già stata confermata anche Federica Pellegrini che ormai svestito il costumino da nuotatrice sembra essere sempre più a suo agio nel mondo della televisione. Altre indiscrezioni parlano poi di Bebe Vio che già in passato ha vestito i panni della Iena, Vladimir Luxuria, Paola Egonu, Giulia Salemi e infine Katia Follesa.