Le Iene, Alessia Marcuzzi positiva al Covid: Savino resta da solo in studio

L'ultima puntata de Le Iene è stata molto particolare. Nicola Savino non ha potuto contare sull'appoggio di Alessia Marcuzzi che è risultata "leggermente positiva" ad un test rapido svolto nelle ore precedenti alla messa in onda.

La conduttrice è apparsa in collegamento dalla propria casa romana, vestita con il classico outfit da Iena, e ha raccontato cosa è successo: "Stamattina sono venuta a sapere che un'amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido. Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva".

Ora la Marcuzzi si sottoporrà ad un vero e proprio tampone e come riferito dalla conduttrice che vediamo in onda anche Temptations Island, solo nei prossimi giorni si scoprirà se la sua positività è reale o se come spesso succede con questi test, c'è stato un piccolo margine d'errore.

Vi ricordiamo che Alessia Marcuzzi è stata protagonista del gossip estivo, si è infatti a lungo parlato di una sua liason con Stefano De Martino.