Le Iene, clamoroso scherzo ad Elisabetta Gregoraci: la showgirl perde le staffe

Nel corso dell'ultima puntata de Le Iene è stato realizzato un clamoroso scherzo ad Elisabetta Gregoraci la quale sarebbe stata vittima di un finto hackeraggio. A rendere più realistica la messa in scena, la complicità della sorella della showgirl e della sua manager.

Le Iene hanno fatto in modo che qualcuno pubblicasse dall'account social di Elisabetta Gregoraci alcuni video contro gli ex compagni del Grande Fratello Vip. Parole forti nei riguardi di Francesco Oppini, Giacomo Urtis, Enock Barwuah, Matilde Brandi e Sonia Lorenzini. Quando i fatti sono accaduti, la showgirl si trovava a Montecarlo e visibilmente sconvolta ha provato a rintracciare in tutti i modi possibili il presunto hacker: "Voglio sparire, non ce la faccio più. Mi sta venendo un esaurimento nervoso, che figura di mer*a".

Ovviamente c'era la complicità anche degli ex gieffini e la rabbia della Gregoraci è letteralmente arrivata alle stelle: "Voglio sapere chi è questa testa di ca**o. Io sono buona e cara ma non mi toccare che divento una iena".

Quando le cose stavano per precipitare, e l'ex signora Briatore stava per recarsi nella casa del finto hacker, è intervenuto l'inviato Nicolò De Devitiis svelando tutto, e la Gregoraci se l'è presa con la sorella che aveva partecipato a questo terribile scherzo.

Intanto, la showgirl sembra non rimpiangere l'addio al GF Vip.