Le Iene, complotti top secret e spionaggio: lo scherzo crudele a Fernanda Lessa

Martedì sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene, capitanato stavolta dal trio femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Ancora una volta Le Iene si sono prese gioco di un ignaro vip, e questa volta a pagare il prezzo delle loro crudeli beffe è stata Fernanda Lessa, modella brasiliana ed ex concorrente del GF Vip.

Fernanda è molto appassionata di serie thriller, polizieschi e serie di spionaggio, così la troupe delle Iene, con la complicità di suo marito Luca Zocchi, le fanno credere di essere coinvolta in una vera storia di criminalità dal titolo "Notte di sangue a Pino Torinese".

Come premette il marito durante la fase iniziale dello scherzo, al telefono con le Iene, "Lei è cresciuta in una delle città più pericolose al mondo. Ed è figlia di un colonnello dell’esercito, quindi le armi le ha viste più e più volte. Non so dirti se si spaventa o se si gasa", ma ciò che accade è ben oltre le aspettative di un'appassionata di crime.

Infatti il marito fa credere a Fernanda che in realtà lui altro non è che un agente segreto, storia plausibile visti i tanti interessi del compagno, che nella sua vita ha girato il mondo, quindi Fernanda non fatica a credere alle parole di Luca. Ma quando durante la notte Luca sparisce lasciando sola in casa Fernanda per poi ricomparire insieme ai suoi "colleghi" ed un uomo a cui hanno appena sparato, le cose si complicano, e Fernanda inizia a spaventarsi.

Lo scherzo culmina quando la squadra decide di portare l'uomo ferito in un posto sicuro, ma poi, fermandosi sotto un ponte, il marito della Lessa spara all'uomo che continuava a chiedere aiuto nel bagagliaio, uccidendolo (almeno apparentemente). Ma quando i gemiti dell'uomo continuano dal bagagliaio dell'auto, Zocchi si ferma nuovamente e chiede alla moglie di scendere dall'auto. Fernanda, ormai spaventata e incapace di riconoscere l'uomo che ha accanto, tentenna, ma all'insistenza del marito accetta di aiutarlo, pur controvoglia.

All'apertura del bagagliaio, però, Alessandro Di Sarno, inviato delle Iene, esce allo scoperto spiegando a Fernanda che è tutto uno scherzo, ma la modella impiega qualche istante per rendersi conto dell'accaduto, e scoppia in lacrime - quelle che aveva paura di versare prima, per timore in una reazione inaspettata del marito.



Le Iene non le risparmiano a nessuno, ultima Delia Duran e lo scherzo del tradimento di Alex Belli ma anche Fabio Caressa ed il video-ricatto della figlia Matilde.