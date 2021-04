Le Iene, incredibile scherzo a Biggie dei Boomdabash: ecco la sua reazione

Ancora una volta Le Iene ci hanno deciso di fare uno scherzo ad uno dei Vip del momento, e questa volta il malcapitato è stato Biggie, il cantante del gruppo pugliese dei Boomdabash. Naturalmente gli altri membri della band erano tutti complici e hanno deciso di sfruttare la sua più grande paura: il demonio.

Tutto il gruppo viene così invitato in un'antica masseria con la scusa di dover fare un'intervista ma all'improvviso una donna inizia a urlare. Così uno dei presenti inizia a reclamare a gran voce un crocifisso per arginare quella che sembra essere una possessione demoniaca. Naturalmente il povero Baggie, visibilmente impaurito tenta la fuga, ma viene bloccato dalla donna attratta dal suo crocifisso di San Michele Arcangelo. Il povero malcapitato inizia a pregare a più non posso "valoroso guerriero dell'Altissimo"

"Questo è un evento che non tutti sono in grado di vedere, ci siamo trovati dentro una rissa solo che i partecipanti sono Gesù Cristo e il diavolo che stanno litigando" dice il povero cantante dei Boomdabash. E quando le cose si stavano facendo più critiche per via dei continui arttacchi della donna, sono apparsi Stefano Corti e Alessandro Onnis che hanno urlato: "Esci da questo scherzo!".

Questo non è naturalmente il primo scherzo delle Iene, nè naturalmente sarà l'ultimo. Tra i più irriverenti dell'ultimo periodo c'è naturalmente lo scherzo fatto al giornalista sportivo Caressa.