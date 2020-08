Le Iene ricordano Nadia Toffa ad un anno dalla morte con uno speciale

Ad un anno dalla morte di Nadia Toffa, Le Iene hanno annunciato che domani sera, 13 Agosto 2020, in prima serata andrà in onda uno speciale del programma in cui verrà ripercorsa la carriera della conduttrice scomparsa un anno fa dopo una lunga battaglia contro il cancro.

"Credo che se Nadia ci vedesse fare quello che stiamo facendo si ammazzerebbe dalle risate! A un anno di distanza stiamo per farvi vedere qualcosa per cui non siamo assolutamente attrezzati, perché in questo speciale dedicato a Nadia parleranno tutte le persone che hanno lavorato con lei, che normalmente stanno dietro la telecamera non sanno stanno qui, dove sono seduto io e dove non sappiamo stare, ossia davanti… Questa cosa che ci costa moltissimo, come vedrete, la facciamo solo per lei" ha affermato Davide Parenti, che insieme a Max Ferrigno hanno firmato "Le Iene per Nadia", in onda domani su Italia 1.

Nel corso dello speciale saranno mandati in onda inediti, ricordi, interviste e racconti con protagonista Nadia Toffa: dalle prime apparizioni in tv fino ai servizi su Gabriella Mereu, l'inchiesta sul Made In Italy ed la vittoria del premio come miglior giornalista dell'anno nel 2015, senza dimenticare l'intervista a Silvia Toffanin dove raccontò la sua malattia.