Le Iene ricordano Nadia Toffa: 'ci manca molto, era favolosa'

Torna questa sera, martedì 21 Aprile 2020, Le Iene dopo la sospensione a causa dell'emergenza sanitaria del Coronavirus. Ovviamente il programma andrà in onda in una veste diversa: non saranno presenti spettatori in studio, ma ci saranno anche novità con la conduzione che sarà in mano agli inviati.

Il creatore Davide Parenti in una lunga intervista rilasciata per il Corriere della Sera ha riconosciuto le difficoltà riscontrate nel confezionare le nuove puntate, ed ha voluto ricordare Nadia Toffa, la conduttrice scomparsa lo scorso agosto dopo una lunga malattia.

Parenti ha affermato che "con Nadia abbiamo condiviso passioni di vita dalla mattina alla sera, successi e frustrazioni. Era favolosa, era parte di noi. Ci manca, Nadia ci manca”. Nella prima puntata della stagione Le Iene hanno ricordato Nadia Toffa con un saluto molto emozionante che ha visto la partecipazione di tutti gli inviati e conduttori del programma, tra cui anche Luciana Littizzetto ed Enrico Brignano.

Quale settimana fa Margheruta Rebuffoni ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram un video contenente le immagini della figlia durante l'adolescenza e nei primi anni di carriera.

Nonostante sia passato quasi un anno, Nadia resta nel cuore e nei ricordi sia dei colleghi che dei numerosi fan de Le Iene che l'hanno seguita sui social durante tutta la sua malattia