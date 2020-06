Le Iene, scherzo crudele a Delia Duran: il tradimento di Alex Belli scatena la modella

E' andata in onda una nuova puntata delle Iene poche ore fa, programma d'intrattenimento molto irriverente che nelle ultime settimane ha inaugurato una crudele rubrica di scherzi, "Amanti in quarantena", che come si può intuire, non è affatto divertente per gli ignari malcapitati.

Questa volta è toccato alla modella Delia Duran subire lo scherzo delle Iene, che le hanno fatto credere di essere stata tradita dal suo fidanzato (e "congiunto") Alex Belli, attore di Centovetrine, durante un viaggio a Cuba fatto dalla coppia pochi mesi prima della pandemia. Delia sarà riuscita a dimostrare quanto ama il suo compagno, dopo una notizia simile?

A casa della coppia è stato infatti recapitato un pacco contenente degli oggetti cubani, tra cui dei sigari, e una lettera scritta a mano indirizzata ad Alex in cui c'è il riferimento ad una notte passata insieme a Cuba. Delia comincia ad innervosirsi e chiede spiegazioni ad Alex, che le spiega che è stato l'errore di una notte. La Duran a quel punto non ci vede più ed inizia ad urlare, ma le Iene rincarano la dose ed arriva anche la chiamata sul cellulare di Alex Belli da parte di questa fantomatica amante, che rivela anche di essere incinta.

Delia a questo punto chiama un albergo e, vestendosi di fretta, tra lacrime e schiaffi di rabbia al compagno che le ha spezzato il cuore, lascia la casa. Ma Alex Belli la raggiunge e con una videochiamata alle Iene viene spiegato che si tratta solo di uno scherzo. Prova superata, per le Iene Delia Duran è davvero innamorata di Alex Belli, anche se Delia non si sarà divertita molto in questa romantica dimostrazione d'amore.

Altro cattivo scherzo delle Iene a Fabio Carezza andato in onda pochi giorni fa, la trasmissione si diverte davvero molto a prendersi gioco dei vip. Ed in tema di scivoloni e figuracce, Cristiano Margioglio è caduto dalla poltrona di Live, il programma di Barbara d'Urso.