Le Iene, scherzo crudele a Fabio Caressa: la disperazione del giornalista sportivo

Ieri sera è andata in onda su Italia 1 un'altra puntata delle Iene, programma tv d'inchiesta molto seguito della prima serata di Mediaset. Lo show è anche famoso per gli scherzi crudeli alle celebrità, e questa volta la vittima è stata il giornalista sportivo Fabio Caressa.

Gli inviati delle Iene avevano già messo in atto uno scherzo per la compagna del conduttore, Cristina Parodi, la cuoca più famosa d'Italia, e Caressa, forte di questa esperienza pregressa, non si aspettava che Nicolò De Devitiis e la sua troupe sarebbero ritornati, stavolta per burlarsi di lui.

Gli inviati delle Iene hanno fatto credere a "papà Fabio" che sua figlia Matilde (complice dello scherzo), insieme al fidanzato, avessero filmato con il cellulare la professoressa di filosofia mentre faceva sesso, il tutto ripreso dalla webcam che l'ignara docente (complice anch'essa della beffa) aveva lasciato accesa dopo un'interrogazione alla figlia di Caressa. Il video poi era stato condiviso e usato per ricattare la docente per ottenere la promozione nella materia, dunque si trattava di un reato penale.

Quando la docente ha fatto presente a Fabio Caressa dell'accaduto e della volontà di sporgere denuncia, il telecronista è impallidito ed ha iniziato a sfogare la sua delusione e la sua rabbia contro la figlia Matilde, che ha dato dimostrazione di essere un'ottima attrice ad interpretare la parte dell'adolescente confusa e inconsapevole del gesto appena compiuto.

La moglie Cristina Parodi, che anch'essa era all'oscuro di tutto, ha subito la situazione devastante con suo marito, vivendo attimi di puro terrore per le conseguenze legali di un'atto tanto sfrontato da parte della loro figlia minorenne, gesto che sarebbe ricaduto sulle loro spalle, a danno della fedina penale loro e della figlia stessa. Per fortuna sono arrivati prontamente gli inviati delle Iene ed hanno svelato la natura dello scherzo, che ha subito fatto tirare un sospiro di sollievo all'ignaro Fabio Caressa.

