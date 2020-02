If Loving You Is Wrong: la serie di Tyler Perry chiuderà i battenti dopo cinque stagioni

Conclusione in vista per If Loving You Is Wrong, serie tv creata, scritta e diretta da Tyler Perry. OWN ha ufficializzato oggi che lo show si concluderà con la quinta stagione, presentata in anteprima il prossimo 10 marzo. La soap opera aveva debuttato con i primi episodi nel settembre 2014 e ora sta per arrivare al rush finale.

"Siamo grati a Tyler Perry e al talentuoso cast e alla troupe per averci regalato cinque stagioni incredibilmente divertenti" ha dichiarato la presidente di OWN, Tina Perry "Non vediamo l'ora che i fan vedano le trame sbalorditive che si svolgeranno in questa stagione. Offre tutto il dramma più interessante che solo Tyler Perry può offrire".



If Loving You Is Wrong racconta la vita di amiche e truffatrici che vivono nello stesso quartiere. OWN svela che la quinta stagione farà luce su 'alcune risposte tanto attese alle appassionanti domande degli spettatori'. Lo show includerà inoltre 'catastrofi che cambieranno la vita e che lasceranno la città in bilico e modificata per sempre'.

Con la conclusione di If Loving You Is Wrong, rimarrà soltanto The Haves and the Have Nots come unica serie di Tyler Perry a OWN dopo l'uscita del 2017 grazie all'accordo con Viacom.

Il cast di If Loving You Is Wrong comprende April Parker-Jones, Amanda Clayton, Edwina Findley Dickerson e Zulay Henao.

Il mese scorso Netflix ha pubblicato il trailer de La vita di Grace, il nuovo film di Tyler Perry. Ad ottobre inoltre è stato annunciato che Perry lavorerà ad uno show per Nickelodeon.