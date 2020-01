IG-11 incontra Anakin Skywalker in un nuovo meme su The Mandalorian

La prima stagione di The Mandalorian si è conclusa da pochissimo tempo, ma già i fan cominciano a sentirne la mancanza: fortunatamente ad alleviare le crisi d'astinenza c'è una miriade di meme a tema che sta spopolando sul web, ed è in continuo aggiornamento.

L'ultimo arrivato non si accontenta di far riferimento alla serie ideata da Jon Favreau però, ma va a ripescare anche una delle scene più famose della trilogia prequel di Star Wars e, a dirla tutta, dell'intera saga.

Parliamo del finale di Star Wars: La Vendetta dei Sith, per la precisione della celebre scena del duello tra Anakin e Obi-Wan conclusasi con il salto nella lava del primo; in questo caso, però, l'interlocutore del futuro Darth Vader non è più il suo mentore interpretato da Ewan McGregor, bensì il droide IG-11 a cui ha prestato la voce Taika Waititi e che i fan di The Mandalorian hanno imparato ad amare nel corso di questa prima stagione.

"Attento ai piedi, è lava sciolta!" avverte il caro droide, ma di tutta risposta Anakin gli ricorda di non avere più i piedi. A quel punto il povero IG-11 non può far altro che prendere atto della cosa e asserire: "Va bene allora, ignora quello che ho detto".

Anche un altro personaggio di The Mandalorian è protagonista di un meme (l'ennesimo, a dirla tutta) di successo nelle ultime ore; l'attore di Chewbacca, invece, si è sentito offeso da una frase pronunciata da un personaggio di The Mandalorian.