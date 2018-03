Il buffo crossover tra Supernatural e Scooby-Doo si preannuncia davvero spassoso!

La rete statunitenseha rilasciato un’immensa galleria di foto ufficiali per “”, il sedicesimo episodio della tredicesima stagione, che -come suggerito dal titolo- ci proporrà il bizzarro e attesissimo crossover fra... un evento che i fan attendono da quasi un anno ormai.

Sebbene la sinossi ufficiale (riportata di seguito) dell’episodio non ci abbia fornito molti dettagli sulla trama, questa suggerisce che i fratelli Winchester e Castiel si uniranno alla gang del "Mystery Machine" per risolvere un mistero spettrale. Visionabili in calce all’articolo, le nuove immagini diffuse dalla rete The CW rivelano che il crossover, come prevedibile, sarà piuttosto spasso: a metà strada fra live-action e animazione vera e propria, questo ci permetterà di assistere a scene che, altrimenti, Supernatural non avrebbe mai potuto proporci.



Stando alle informazioni finora in nostro possesso, Sam e Dean, durante il crossover, riceveranno un televisore magico, che finirà per risucchiarli nel mondo animato di Scooby-Doo. Recentemente intervistato sull’argomento, questo è stato il commento del co-showrunner Robert Singer: “Una volta superato lo stupore iniziale dell’essersi ritrovati all’interno di un cartone animato, accadranno due cose. Diranno ‘Ci siamo già ritrovati in una situazione come questa [a causa] del Trickster e penso che dovremmo recitare’. Poi si renderanno conto di essere in un episodio di Scooby-Doo, il che renderà Dean estremamente eccitato, perché Scooby-Doo era il suo cartone animato preferito durante l’infanzia”.

Sebbene un crossover fra Scooby-Doo e Supernatural possa sembrare alquanto strano (e probabilmente lo sarà), i fan sembrano piuttosto eccitati all’idea che i due franchise stiano per incontrarsi. Sull’argomento, Andrew Dabb affermò “Sarà un episodio di Supernatural con Scooby-Doo al suo interno, non un episodio di Scooby-Doo con [Sam e Dean]”.



Di seguito vi proponiamo infine la sinossi ufficiale dell’episodio, opportunamente tradotta in italiano.



“Scoobynatural — “SUPERNATURAL” SI ANIMA QUANDO SAM, DEAN E CASTIEL FINISCONO NEL MONDO DI SCOOBY-DOO — Sam (Jared Padalecki), Dean (Jensen Ackles) e Castiel (Misha Collins) vengono trasportati nel mondo animato di Scooby-Doo, dove uniscono le forze con la banda di Scooby per risolvere un mistero spettrale. Robert Singer ha diretto l'episodio scritto da Jim Krieg e Jeremy Adams.”



"ScoobyNatural" sarà trasmesso su The CW il 29 marzo. Dal momento che la tredicesima e persino la dodicesima stagione di Supernatural sono ancora inedite nel Bel Paese, i fan italiano potrebbero dover aspettare ancora a lungo per potere assistere al crossover tra i due franchise.