Il canale ABC rinnova per una seconda stagione la sitcom The Conners

ABC ha ordinato lo sviluppo della stagione due dello spin-off di Pappa e ciccia. Il rinnovo è avvenuto dopo che i produttori della serie hanno assicurato la stipula di nuovi contratti con il cast, tra cui spicca il famoso John Goodman (Kong: Skull Island) nel ruolo di Dan Conner, interpretazione che gli ha assicurato anche un Golden Globe.

La mole degli episodi che verranno realizzati per la seconda stagione non è stata rivelata dal network, ma si ipotizza aggirarsi intorno alle 13 puntate, un numero leggermente più alto di racconti rispetto alla prima stagione composta da soli 11 episodi. Per il canale lo show di The Conners è stato certamente una delle rivelazioni e degli investimenti più azzeccati dell’ultima annata televisiva. Nella sua prima stagione, infatti, il serial ha avuto una media di spettatori pari a 9.5 milioni.

“Siamo orgogliosi di continuare la storia dell’iconica famiglia Conners” ha affermato il presidente di ABC Entertainment, Karey Burke. “Questo team ha coraggio nel voler far fronte ai problemi contemporanei con umorismo e sentimento ed io non ho alcun dubbio che continueranno a dare il meglio di sé”.

I membri del cast artistico di The Conners, Laurie Metclaf, Sara Gilbert e Lecy Goranson, oltre al già citato John Goodman, faranno dunque tutti ritorno per una nuova ondata di appuntamenti sul piccolo schermo.

Dopo un improvviso cambio di eventi, i Conners sono sati costretti ad affrontare le battaglie quotidiane della vita a Lanford in un modo che non avevano mai fatto prima. Questa iconica famiglia, composta da Dan, Jackie, Darlene, Becky e D.J., è alle prese con l’esser genitori, le relazioni sentimentali, una inaspettata gravidanza, pressioni finanziarie, invecchiamento e con parenti acquisiti nella classe operaia d’America. Nonostante tutto, i combattimenti, i buoni spesa, la roba di seconda mano, le disaggregazioni, la famiglia prevale con amore, umorismo e perseveranza.