Il cast di Agents of S.H.I.E.L.D. celebra l'arrivo del nuovo anno con una simpatica clip!

Il 2018 sarà un anno importante per, lo show lanciato nel 2013, dopo l’uscita di Iron Man 3 , e giunto ormai alla sua quinta stagione. Per questo, il suo cast ha celebrato l’arrivo del nuovo anno con una buffa clip... Peccato che questa sia sia però risolta con grosso fiasco!

Diffusa il 31 dicembre attraverso l’account ufficiale su Twitter e visionabile in calce all’articolo, la clip ci mostra Clark Gregg, l’interprete del protagonista Phil Coulson, e tutti i suoi compagni all’interno di un aeroplano sul set. Dopo aver augurato tutti insieme un felice anno nuovo agli spettatori dello show, Iain De Caestecker, interprete del geniale "Leo" Fitz, aziona un dispositivo che dovrebbe far cadere cordiali e palloncini, ma per qualche curiosa ragione, il piano non è andato esattamente come previsto e ci è voluto più di un tentativo.



Cosa riserverà questo 2018 ad Agents of S.H.I.E.L.D.? La quinta stagione si è aperta col viaggio nello spazio e nel tempo di Coulson e la sua squadra, che si addirittura ritrovato in un futuro dispotico probabilmente alternativo e apparentemente collegato alla teoria del multiverso. Il team è infatti bloccato in un’epoca in cui la Terra è stata distrutta dai poteri della stessa Daisy Johnson (Chloe Bennet), e l’ultimo episodio trasmesso ha visto Fitz unirsi ai suoi compagni per salvare sia loro che il mondo. A quanto pare, la serie sta andando incontro ad uno speciale episodio in cui il team dello S.H.I.E.L.D. dovrà letteralmente salvare il mondo intero.



Forse è proprio per questo che i fan sono ormai convinto che la quinta stagione del serial si ricollegherà agli eventi di Avengers: Infinity War. La pellicola celebrerà il decimo anniversario del Marvel Cinematic Universe, ed Agents of S.H.I.E.L.D. - quantomeno in passato - avevo il compito di collegare buona parte dei suoi film. Questa stagione, inoltre, è iniziata più tardi del solito e a conti fatti dovrebbe concludersi grossomodo quando il blockbuster raggiungerà le sale cinematografiche. Possibile che sia soltanto una coincidenza?

La trasmissione in Italia, intanto, è iniziata soltanto lo scorso 20 dicembre. Intitolato "Una vita persa", il terzo episodio sarà trasmesso domani su FOX.