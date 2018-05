Il cast di Arrow commenta il ritorno di Colton Haynes nella settima stagione dello show

Ad un passo dalla conclusione della sesta stagione di Arrow, il cast del serial è stato recentemente intervistato sul graditissimo ritorno cui assisteremo durante la prossima, quando lo show riaccoglierà a braccia parte l’attore Colton Haynes nei panni di Roy Harper, alter-ego del vigilante Arsenal.

Intervistati presso il panel tenuto in occasione dell’evento Heroes and Villains FanFest presso Nashville, i membri del cast si sono detti alquanto entusiasti all’idea di riavere Haynes a bordo. Katie Cassidy, interprete di Laurel Lance/Black Siren, ha rivelato: “Adoro Colton, in generale. Penso che ‘Non se ne abbia mai abbastanza di Colton’. Penso che tutti siano eccitati all’idea di riaverlo”.



David Ramsey, storico interprete di John Diggle, ha così commentato la presenta di Haynes: “Siamo fortunati a riavere indietro Colton. Davvero. Lui è fantastico”. Mentre Juliana Harkavy, che dallo scorso anno interpreta Dinah Drake/Black Canary, l’ha definito “una persona davvero speciale”.



Non sono tuttavia chiare le circostanze di questo attesissimo ritorno. Se ricordate, al termine dell’episodio in cui Roy è effettivamente tornato a Star City, lui, Thea Queen (Willa Holland) e Nyssa al Ghul (Katrina Law) si sono imbarcati in un viaggio per il mondo allo scopo di distruggere le ultime Fosse di Lazzaro scoperte da Malcolm Merlyn.



Il ritorno di Roy potrebbe dunque avere un significato davvero unico, magari collegato all’imminente finale della sesta stagione, in cui c’è la concreta possibilità che Oliver Queen (Stephen Amell) venga arrestato per i crimini commessi sotto il cappuccio di Arrow e Green Arrow. Già una volta, se ricordate, Roy aveva indossato il cappuccio di Arrow e inscenato la propria morte per scagionare il suo mentore, pertanto è probabile che il ragazzo torni in città per dare una mano alla squadra.



Lo stesso Ramsey ha specificato che al momento nessuno conosce le dinamiche del suo ritorno, ma egli stesso è fra coloro che più desiderano scoprirlo: “Non so ancora in quali circostanze tornerà. Sono molto curioso all’idea di leggere lo script”.



E voi, siete felici di riavere Colton Haynes come series regular?