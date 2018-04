Il cast di Arrow festeggia il recente rinnovo con una foto adorabile!

Poiché la rete statunitenseha recentemente rinnovatoper una settima stagione, nella giornata di ieri il cast principale dello shot ha pubblicato viauna simpatica foto celebrativa che, come i fan più attenti ricorderanno, è ormai divenuta una tradizione annuale.

Probabilmente l’avrete già intuito, ma Stephen Amell ha condiviso attraverso i social una foto in cui lui, David Ramsey ed Emily Bett Rickards, rispettivamente interpreti di Oliver Queen/Green Arrow, John Diggle/Spartan e Felicity Smoak/Overwatch, indicano il numero sette con le dita delle mani, simboleggiando il rinnovo di Arrow per la settima stagione. Ve la proponiamo in calce all’articolo.



Stephen Amell ha condiviso una foto simile anche lo scorso anno, quando lo show venne rinnovato per la sesta stagione, ma questa non vedeva la partecipazione della Rickards. La foto di quest’anno, di conseguenza, è la prima a includere l’intero Team Arrow originale, rispecchiando perfettamente quanto sta avvenendo nella stagione corrente.

È ancora troppo presto per poter dire quali temi e avversari verranno affrontati nella settimana stagione di Arrow, soprattutto perché mancano parecchi episodi alla conclusione della sesta. Come se non bastasse, questa non ha ancora un chiaro antagonista principale e sembra decisa a isolare sempre più il nostro eroe col cappuccio di smeraldo.

Arrow va in onda ogni giovedì sul network statunitense The CW.