Il cast di Black Lightning vorrebbe partecipare a dei crossover con Supergirl e The Flash!

Manco ormai poco all’esordio televisivo di Black Lightning , la nuova serie supereroisticache purtroppo non farà parte dell’ Arrowverse . Questo, tuttavia, non significa che il suo cast non voglia partecipare a dei crossover con le serie altre serie del network statunitense...

Secondo quanto riportato dal portale d’informazione TV Guide, che ha recentemente intervistato il cast dello show, Christine Adams - che nella serie interpreterà Lynn Pierce, ossia l’ex-moglie del supereroe Black Lightning - avrebbe rivelato di voler partecipare a dei crossover con Supergirl (Melissa Benoist) e The Flash (Grant Gustin).



Queste le sue parole: “Se potessi prendere un personaggio DC Comics e portarlo nello show, sarebbe di certo Supergirl. Mi piacerebbe tanto vederla nello show perché penso davvero che il nostro show sia incentrato sulle donne. Vogliamo che le giovani donne si sentano più emancipate, di conseguenza Supergirl calzerebbe a pennello. Mi piacerebbe molto vedere [Supergirl e le sorelle Pierce] assieme, mentre prendono a calci qualche sedere.”



Le ragazze menzionate dall’attrice sono Jennifer (China Anne McClain) e Anissa Pierce (Nafessa Williams), vale a dire le figlie avute dallo stesso Jefferson Pierce/Black Lightning (Cress Williams). Una banda locale chiamata The One Hundred provocherà sempre più problemi alla comunità in cui vivono i Pierce, costringendo il vigilante a indossare nuovamente il suo vecchio costume per fermare il crimine, la corruzione e la violenza che vano sempre più diffondendosi per le strade. Come scoperto in un recente trailer, anche le due figlie saranno dotate di superpoteri, e infatti Jennifer è descritta come una ragazza schietta, atletica e indipendente, mentre la sorella Anissa è una donna realizzata, che ormai lavora come insegnante part-time.



Black Lightning esordirà sul circuito televisivo statunitense il prossimo 16 gennaio. La serie sarà invece disponibile su Netflix Italia a partire dal 23 gennaio.