Il cast della sitcom Modern Family rinnova i contratti per l'undicesima stagione

Sebbene inizialmente la decima stagione sia stata annunciata come il momento conclusivo dello show nato nel 2009 ad opera di Christopher Lloyd e Steven Levitan, Modern Family si sta avvicinando in realtà ad un probabile rinnovo a dispetto di quanto finora riportato sul web.

Uno degli show televisivi più seguiti sul canale ABC, nominato non a caso come il terzo serial maggiormente votato nella libreria multimediale del network durante la stagione autunnale 2018, dovrebbe tornare per un’undicesima stagione. All’inizio dell’anno Lloyd e Levitan avevano dichiarato nel corso di numerose interviste che la decima sarebbe stata molto probabilmente la tappa di chiusura dello show. I primi sospetti riguardo ad un cambio di rotta sono arrivati dal momento in cui la ABC non ha mai realmente promosso questa stagione come l’ultima. Ad ottobre, infine, arriva la seguente comunicazione ad opera del co-creatore Levitan all’Hollywood Reporter:

“C'è sicuramente interesse da parte dello studio e del network, e stiamo cercando di capire se è ciò che vogliamo fare. C'è un desiderio generale da parte di tutte le persone coinvolte di non mettere fine allo show. Dobbiamo superare ancora un paio di ostacoli, vedremo se sarà possibile".

A quanto pare i membri del cast adulto di Modern Family sarebbero in fase di trattative per il rinnovo dei loro contratti. Stiamo parlando nello specifico di Ed O’Neill, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet e Sofia Vergara. Quasi sicuramente una volta messa in cassaforte la partecipazione di questi seguirà il processo di negoziazione con il resto del cast, tutti attesi sulla via del ritorno dopo la stipula dei nuovi termini contrattuali.

Se Modern Family dovesse effettivamente tornare con l’undicesima stagione – e questa sembra essere a conti fatti la strada intrapresa – sarà la prima volta che lo show non dovrà competere con la rivale The Big Bang Theory della CBS, la quale si conclude con la dodicesima stagione attualmente in fase di trasmissione.