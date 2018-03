Il cast dello spinoff di Bad Boys a cura di NBC si amplia ancora: benvenuto Zach McGowan!

Continuano i lavori sullo spinoff dia cura della: si aggiunge al progetto l'attore, che raggiunge le colleghe

The Hollywood Reporter ha annunciato oggi la notizia secondo la quale il noto attore Zach McGowan, conosciuto per i ruoli interpretati in Shameless, The 100, Black Sails e nel popolarissimo Agents of S.H.I.E.L.D., si aggiungerà al cast che prenderà parte allo spinoff di Bad Boys. McGowan interpreterà il ruolo di Ray Sherman, un proprietario di un night club, e raggiungerà così i colleghi Gabrielle Union e Jessica Alba.

Lo spin off di Bad Boys, a cura di NBC, al momento non ha ancora un nome ufficiale e narrerà la storia che ruota attorno al detective della Los Angeles Police Department Syd Burnett, intento a riprendere la sua attività investigativa; lo affiancherà l'agente Nancy McKenna, interpretata da Jessica Alba, mentre il ruolo di Burnett verrà affidato a Gabrielle Union.

Lo spinoff è stato scritto da Brandon Sonnier e Brandon Margolis, conosciuti per aver lavorato a The Blacklist, mentre alla sua produzione collaboreranno diversi studi tra i quali Sony Pictures Television, Jerry Bruckheimer Television, Primary Wave e 2.0 Entertainment.



E voi cosa ne pensate di questo cast? Come siete messi con l'hype?