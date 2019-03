Il cast di Jane the Novela aggiunge Remy Hii e altri nuovi ingressi

Il cast di Jane the Novela, lo spin-off della serie TV Jane the Virgin, si arricchisce di nuovi membri, e dopo l'aggiunta di Hunter Parrish, è stato annunciato che Remy Hii (Marco Polo) sarà il co-protagonista maschile del pilot dello show narrato e prodotto da Gina Rodriguez.

Per assicurare una certa continuità con la serie-madre, faranno parte dello show come series regular anche Ivonne Coll, insieme a Benito Martinez (The Shield) e Holland Roden (Teen Wolf).

La serie è scritta e prodotta da Valentina Garza, già sceneggiatrice di Jane the Virgin, e tutta una serie di nomi noti per la serie originale fungerà da produttore o produttore esecutivo, tra cui Brad Silberling e Jennie Snyder Urman.

Jane the Novela sarà uno show antologico dove ogni stagione sarà basata su un racconto di fantasia diverso, scritto e narrato da Jane Villanueva. Il primo capitolo è ambientato nel vigneto di Napa Valley, dove verranno scoperti alcuni oscuri segreti di famiglia. La vicenda è incentrata sull'insospettabile Estela, che ha un terribile segreto da nascondere, che la costringe a vivere una doppia vita.

La serie TV non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se è probabile che possa debuttare tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 su The CW. Quanto attendete l'inizio dello show?