Il cast di Supergirl accoglie Krys Marshall nei panni di una musicista legata a Reign!

Quandotornerà sulla retecon la seconda parte della stagione corrente, la Ragazza d’Acciaio potrebbe finalmente ottenere la propria rivincita sulla tremenda rivale rappresentata da Reign , in quanto lo show si appresta ad accogliere un nuovo personaggio legato all’aliena...

Secondo quanto riportato dal portale di informazione TVLine, l’attrice Krys Marshall, che in passato ha partecipato a This Is Us, si unirà al cast di Supergirl per interpretare un ruolo ricorrente nella seconda metà della terza stagione. L’attrice dovrebbe infatti vestire i panni di un personaggio chiamato Julia Freeman, una musicista che vive vicino National City e che avrà un’importante connessione con la protagonista Kara Danvers, in quanto nasconde alcuni indizi circa la vera identità di Reign.



Non è ancora chiaro il modo in cui Julia influenzerà lo scontro fra Supergirl e Reign, ma l’ex-produttore esecutivo Andrew Kreisberg aveva recentemente rivelato ai microfoni di TVLine che nuovi alleati avrebbero aiutato Kara ad abbattere la tremenda rivale. Queste erano state le sue parole sull’argomento: “Supergirl sta per affrontare la sua più grande nemesi, il peggior nemico introdotto durante questi tre anni dello show. Avrà bisogno del maggior numero di alleati possibili per sconfiggere Reign.”



Supergirl tornerà lunedì 15 gennaio sulla rete The CW, ma sfortunatamente si prenderà una nuova pausa dopo pochi episodi per lasciare il proprio slot televisivo a Legends of Tomorrow. Proprio questo annuncio, nelle ultime ore, ha spinto un nutrito manipolo di fan a indire una petizione online contro il cambio di palinsesto comunicato recentemente dal network The CW.