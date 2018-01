Il cast di The Flash accoglie Mark Valley, l'indiscussa star di Human Target

Secondo quanto riportato dai colleghi del portale d’informazione, che nel 2010 ha interpretato il protagonista di, è la new-entry che si unirà al cast di The Flash nell’imminente premiere di mid-season.

L’attore statunitense dovrà infatti vestire i panni di Anton Slater, un procuratore distrettuale che processerà Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) per il presunto omicidio di Clifford DeVoe - il geniale antagonista di questa stagione anche noto come The Thinker/Il Pensatore (Neil Sandilands), che proprio nello scorso episodio ha preso il controllo del corpo di Lanse (Kendrick Sampson) e lasciato il proprio cadavere originale nell’appartamento del velocista scarlatto.



Intitolato “The Trial of the Flash”, il prossimo episodio dello show si ispirerà alla storyline di Cary Bates e Carmine Infantino narrata in The Flash #275, quando l’Anti-Flash uccise Iris West (al tempo la moglie di Barry). Una cinquantina di numeri più tardi, quando il criminale cercò di uccidere anche la nuova fidanzata dell’eroe, questi si vide costretto a fermarlo e a spazzargli il collo: proprio questo increscioso episodio portò Barry ad essere accusato di omicidio e a rischiare l’espulsione dalla Justice League.



The Flash tornerà martedì 16 gennaio sulla rete The CW. In Italia, la stagione corrente del velocista scarlatto sarà trasmessa su Premium Action a partire dal 6 febbraio 2018.