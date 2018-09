Il cast di Westworld non vede l'ora di essere sul set con Aaron Paul!

Non solo i fan sono entusiasti all'idea di poter vedere nella loro serie preferita un attore del calibro di Aaron Paul: anche gli attori di Westworld hanno condiviso il loro entusiasmo con la stampa.

Sul red carpet dei Primetime Emmy Awards Ben Barnes, Ed Harris e Jeffrey Wright hanno risposto a un giornalista che chiedeva loro cosa pensassero delle notizie sull'arrivo di Aaron Paul nel cast della serie. Ed Harris ha risposto così:"Aaron Paul è un attore incredibile e una brava persona. Non so che ruolo avrà nello show, ma più siamo, meglio è".



Anche Barnes si è detto felicissimo di poter lavorare con Paul, un attore di cui è fan dai tempi di Breaking Bad e che ha già avuto modo di conoscere in passato. A un giornalista, durante un afterparty di HBO, ha detto:"È un'aggiunta inaspettata al cast. Mi ha colto di sorpresa. Quando viene aggiunto qualcuno al cast di una serie TV, cominci a chiederti che ruolo impersoneranno. Mi chiedo se sarà una delle guardie del parco o un host. In ogni caso solo i creatori della serie possono immaginare il ruolo migliore per lui."



Aaron Paul ha annunciato il suo nuovo impegno con Westworld su Twitter. Non è ancora nota una data certa per la terza stagione.