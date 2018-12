Il Cavaliere Oscuro sta arrivando nel nuovo promo di Gotham 5

L’evento che tutti gli spettatori del popolare serial televisivo ideato da Bruno Heller attendono fin dalla puntata pilota sta per realizzarsi. La puntata finale dello show ci permetter√† infatti di vedere l’attesa trasformazione di Bruce Wayne in Batman, un momento che viene fugacemente anticipato nel nuovo video rilasciato dalla Fox.

Le strade di Gotham non sono mai state così pericolose. Dopo la distruzione del ponte della città e l'isolamento della stessa da parte del governo centrale, l'unico baluardo di salvezza e di legalità per la città è rappresentato dal dipartimento di polizia. Gli uomini guidati da Jim Gordon dovranno infatti vedersela con i peggiori criminali ed assassini, uno scontro che dalle prime immagini sembra essere la battaglia più cruenta vissuta finora fra le due fazioni. In mezzo all'infervorare della guerra il giovane Bruce Wayne prenderà in mano le sorti della propria amata e odiata città e nell'avventurarsi in questo viaggio assumerà finalmente l'identità del crociato mascherato.

Sebbene la quinta e ultima stagione di Gotham sia composta da 12 episodi, tutto fa presumere che i personaggi nel corso di queste puntate avranno tanta strada da fare nel percorso che porterà ognuno di loro a rispondere al proprio personale destino.

Come più volte dichiarato in passato, il finale della serie avrà un salto temporale di dieci anni e ciò permetterà di mostrare l’attesissima trasformazione di Bruce Wayne nel Cavaliere Oscuro. Tra i nemici storici di Batman che compariranno nell'ultima stagione dello show, tra cui il Pinguino (Robin Lord Taylor) e l’Enigmista (Cory Michael Smith), non dimentichiamo anche l’arrivo di Bane (Shane West). L’ultima grande puntata di Gotham è scritta dall’attore Ben McKenzie, il quale ha interpretato nel corso di tutti questi anni la versione giovanile del Commissario Jim Gordon.

Gotham: Legend of the Dark Knight sarà trasmesso negli Stati Uniti sul canale Fox a partire dal prossimo 3 gennaio 2019.