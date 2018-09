Il club delle prime mogli: tre new entry nel cast della serie reboot

Secondo Deadline, Mark Tallman, RonReaco Lee e Malik Yoba si sono uniti al cast del prossimo reboot televisivo del film Il club delle prime mogli, diretto nel 1996 da Hugh Wilson e interpretato da Diane Keaton, Bette Midler e Goldie Hawn. Ora la Paramount ha deciso di trarne una serie tv, con un cast totalmente rinnovato.

Il club delle prime mogli fu una commedia anni '90 tratta dall'omonimo best-seller di Olivia Goldsmith e interpretata da un trio di star pluripremiate come Keaton, Midler e Hawn, tre amiche che hanno perso i contatti nel corso degli anni e che si ritrovano in seguito alla scomparsa di un'amica comune, Cynthia (Stockhard Channing).

La serie, come il film, si svolgerà a New York e seguirà le vicende di tre donne, anch'esse amiche fra loro: Ari (Ryan Michelle Bathe), un'avvocatessa elegante e sicura di sé che ha messo da parte la propria carriera per sostenere le ambizioni politiche del marito, Bree (Michelle Buteau) una star musicale sbiadita dalle luci della ribalta e Hazel (Jill Scott), dottoressa e mamma. Le tre donne si uniranno dopo che i loro tre matrimoni andranno in rovina e con la forza dell'amicizia cercheranno una piccola vendetta.

Mark Tallman sarà il marito di Ari, David, un politico navigato la cui ambizione e l'ego spesso vengono prima di sua moglie e della sua famiglia. RonReaco Lee sarà Gary, marito di Bree, la cui infedeltà si rivelerà una sfida difficile per il loro matrimonio e Malik Yoba sarà Derrick, marito infedele di Hazel.

La serie reboot de Il club delle prime mogli sarà composta da dieci episodi e verrà prodotta da Tracy Oliver, co-autrice di Girls, e Paramount Television.

Le riprese inizieranno in autunno e lo show dovrebbe debuttare a gennaio 2019.