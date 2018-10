Il commento di Mike Colter sulla possibilità di una seconda stagione di The Defenders!

Mike Colter si è espresso sulla possibilità di vedere una seconda stagione di The Defenders. L'ha fatto al Comic-Con di Baltimora in risposta alla domanda di un fan.

"Non sento abbastanza entusiasmo dal pubblico, mi dispiace". Quando però la folla ha cominciato a rumoreggiare più forte, Colter ha ceduto:"Ok, ok, forse possiamo fare qualcosa in futuro".



Jeph Loeb, produttore esecutivo del serial, ha avuto diverse occasioni per pronunciarsi sulla continuazione di The Defenders. Su reddit, in un Q&A con gli utenti della piattaforma, ha detto questo:"In questo momento non è in piano una seconda stagione, ma mai dire mai!". All'Entertainment Weekly ha poi avuto l'occasione di spiegarsi meglio sul futuro della serie TV:"Noi abbiamo semplicemente detto che per ora non ci sono piani di continuare. Questo non significa che non sarà possibile in futuro farlo. E un ipotetico seguito della show potrebbe raccontare le gesta di altri supereroi".



Il fumettista e produttore americano ha continuato così, chiarendo la natura dello show:"Così come ci sono molti Avengers, possono esserci molti Defenders. Nessuno si è mai riferito a loro come The Defenders, non hanno una D sulla cintura, e non stanno in un palazzo con un'insegna che recita The Defenders. La storia della prima stagione ha avuto come protagonisti loro quattro, ma non è necessario che questo si ripeta nelle stagioni successive".