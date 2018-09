Il Commissario Gordon al centro del nuovo poster di Gotham 5

La Fox ha diffuso in rete il primo poster ufficiale per la quinta ed ultima stagione di Gotham, serial televisivo ispirato ai fumetti della DC Comics, e che voi potete ammirare in calce a questa news.

Il poster mostra il nostro protagonista, Jim Gordon, sopra un ponte distrutto con dietro l'inconfondibile skyline di Gotham City. Questa è una conseguenza delle bombe di Jeremiah, che hanno distrutto tutti i ponti; solo Jim, Bruce, Harvey e Lucius sono rimasti in città a combattere i nemici.

Questa la sinossi diffusa dal network proprio quest'oggi: "Con Gotham sul ciglio dell'anarchia più totale e tagliata fuori dal resto del mondo, soltanto Jim Gordon, Bruce Wayne e un manipolo di altri eroi sono rimasti indietro per riprendersi la città. Ispirato dalla run a fumetti 'No Man's Land', alcuni villain come il Pinguino, l'Enigmista, le Sirens e Jeremiah hanno rivendicato svariate regioni della città. L'ordine sarà ristabilito oppure il caos continuerà a regnare su Gotham?".

La quinta stagione di Gotham porterà aria di cambiamento per buona parte dei personaggi coinvolti. Bruce Wayne (David Mazouz) si avvicinerà sempre di più ad essere il cavaliere oscuro che tutti conosciamo, Selina Kyle (Camren Bicondova) diventerà Catwoman, e Jim Gordon (Ben Mckenzie) avrà i suoi iconici baffi della controparte fumettistica. Il debutto è fissato per il 2019, sebbene una precisa data di uscita non sia ancora stata diffusa.