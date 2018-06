Il costume del Joker di Cesar Romero nella serie tv Batman venduto all'asta

L'iconico costume del Joker indossato da Cesar Romero nella serie Batman del 1966 è stato recentemente venduto all'asta per una cifra decisamente superiore a quella prevista. La notizia arriva proprio nel periodo in cui le notizie sul Joker di nuovo protagonista al cinema sono state confermate nelle scorse ore, con Jared Leto protagonista.

Cesar Romero ha interpretato per la prima volta sullo schermo lo schizoide villain della DC e un'asta online è stata organizzata da iCollector e Profiles in History durante l'evento lungo quattro giorni e intitolato Icons & Legends of Hollywood. L'offerta iniziale per il costume era di 8.000 dollari ma l'offerta vincente è salita a 89.000 dollari. Il costume include la camicia verde, il gilet rosa, i pantaloni eleganti a righe rosa e nere, con una cravatta nera.

Il Joker è uno dei più grandi villain della storia pop dell'ultimo secolo, nonché della storia del cinema. Dopo la prima versione live-action di Cesar Romero, che ha interpretato il ruolo nella serie tv Batman dal 1966 al 1969 e nel primo ed omonimo film del 1966, il personaggio ha conosciuto la versione folkloristica di Jack Nicholson in Batman (1989) di Tim Burton, per poi essere nuovamente riportato sullo schermo in una versione più cupa e sociopatica da Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro (2008), grazie al quale l'attore australiano si è aggiudicato un Oscar postumo. L'ultimo interprete è stato Jared Leto nello sfortunato Suicide Squad (2016) di David Ayer. Leto riprenderà il ruolo anche in un film completamente dedicato al personaggio. Joaquin Phoenix nelle ultime settimane è stato indicato come possibile nome per un Joker al di fuori del DC Extended Universe.