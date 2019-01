Il creatore di The Punisher si scaglia contro l'uso del teschio da parte dei militari

Mentre l’attesa per l’arrivo della seconda stagione di Marvel's The Punisher si fa sempre più spasmodica, Gerry Conway, fumettista conosciuto ai più per aver collaborato alla creazione del Punitore, ha recentemente affermato di essere infastidito dall’utilizzo del simbolo del personaggio fatto dalla Polizia e dai militari.

Il personaggio non è semplicemente amato dai numerosi lettori di fumetti, ma spesso è diventato un vero e proprio simbolo per quanti militano nelle fila dell’esercito o tra le forze dell’ordine, al punto che spesso e volentieri l’utilizzo del teschio, logo distintivo di Frank Castle, viene adoperato sui veicoli, sugli accessori, sulle armi o semplicemente esposto ben in vista negli uffici o nelle abitazioni private.

Per Gerry Conway questo utilizzo distorto è spiacevole oltre che offensivo e sul punto si sofferma in una chiacchierata con Syfy Wire:

“Ne ho parlato in altre interviste. Per me è allarmante ogni volta in cui vedo un’autorità che utilizza l’iconografia del Punitore perché questi rappresenta il fallimento del sistema giustizia. Lui dovrebbe accusare il collasso dell’autorità morale e sociale e la realtà che alcune persone non possono contare sulle istituzioni come la polizia o l’esercito per agire secondo certe modalità”.

Conway prosegue spiegando che tanto la polizia quanto l’esercito stanno fondamentalmente fraintendendo il personaggio, ciò per cui si batte, e in questo senso stanno allineando se stessi ad un criminale:

“Il vigilante anti-eroe è in sostanza critico verso il sistema giustizia, un esempio del fallimento della società, per cui quando i poliziotti utilizzano il teschio sulle loro automobili o i membri dell’esercito indossano gli stemmi con questo simbolo, non fanno altro che stare dalla parte di un nemico del sistema. Stanno abbracciando la mentalità di un fuorilegge. A prescindere da ciò che tu pensi, se il Punitore sia nel giusto o meno, se ammiri il suo codice etico, lui è un fuorilegge. È un criminale. La Polizia non dovrebbe sostenere un criminale come suo simbolo”.

Qui in Italia molto probabilmente questo sentimento è meno diffuso, ma negli Stati Uniti le accuse mosse da Conway sono più che fondate. Volendo citare un esempio cinematografico basti pensare alla pellicola American Sniper di Clint Eastwood con Bradley Cooper in cui un commilitone del Navy SEAL Chris Kyle viene mostrato mentre legge un fumetto di The Punisher durante la guerra in Iraq.

La seconda stagione di Marvel's The Punisher con Jon Bernthal (Frank Castle), Ben Barnes (Billy Russo) e Deborah Ann Woll (Karen Page) verrà distribuita su Netflix a partire dal prossimo 18 gennaio.