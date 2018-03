Il creatore di The Walking Dead potrebbe espandere lo show anche fuori dall'America

Dopo la Georgia, la Virginia ed il Messico è ora di espandersi dal punto di vista geografico per; ad affermarlo è, creatore della serie.

Il creatore del fumetto da cui trae ispirazione la serie TV di The Walking Dead, Robert Kirkman, ha affermato di recente che AMC potrebbe espandere lo show a livello globale, portandolo di conseguenza anche al di fuori dell'America del Nord.

In un recente Q&A su Reddit, Kirkman ha recentemente discusso della sua creatura sia come fumetto che serie TV, parlando del fatto che lo show potrebbe cominciare ad esplorare zone geografiche diverse da quelle attuali. Dopo essere iniziato in Georgia, la serie TV si è spostata in Virginia, ed è approdata fino in Messico con Fear the Walking Dead; ma ora è tempo per la produzione di espandersi, anche se Kirkman non ha rilasciato alcun dettaglio su dove approderà lo show.