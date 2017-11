Il Crossover dell'Arrowverse è strabiliante, praticamente cinematografico! Clip

E' arrivato ildel crossover in due parti dell' Arrowverse . Ed è straordinario: emozionante, commovente, sorprendente, esaltante, a tratti straziante e... Date pure un'occhiata!

Ci piace, ci piace molto questo nuovo promo. E fa ben sperare per il crossover tra le serie DC facenti parte dell'Arrowverse: insieme The Flash, Arrow, Supergirl e Legends of Tomorrow spaccano!

l super puntatone diviso in due serate, dal titolo Crisis on Earth X sarà un turbine di avvenimenti: dal video promozionale possiamo vedere che inizia tutto dal matrimonio di Barry e Iris, sono tutti quanti in chiesa e Joe West, padre di Iris e padre adottivo di Barry, fa un discorso commovente sull'amore tra i suoi due ragazzi. Poi... Arrivano i Nazisti! Ed è bello rivedere volti conosciuti fare team up - Captain Cold, anyone?

Saranno quattro ore sconvolgenti, tutti pronti per iniziare il crossover? Si parte con Supergirl, il 27 novembre!

Nel frattempo diteci cosa ve ne pare di questo video esteso!