Il decimo episodio di Riverdale segnerà l'esordio di un "nuovo" personaggio molto atteso!

Nelle ultime ore, il networkha rilasciato un nuovo trailer per la premiere di mid-season della serie Riverdale , la quale vedrà finalmente esordire un personaggio menzionato già durante la prima stagione del serial. Scopriamo di più sul suo conto!

Attenzione possibile Spoiler

Al termine dalla scorsa stagione dello show, se ricordate, Alice Cooper (Madsen Amcheck) rivelò alle sue due figlie di aver avuto un bimbo maschio ai tempi del liceo e di averlo dovuto dare in adozione, implicando l’esistenza di un fratello che non avevano mai potuto conoscere. Come promesso dalla produzione lo scorso anno, il personaggio comparirà durante la seconda parte della stagione corrente e sarà interpretato dall’attore Hart Denton.

Visionabile in chiosa all’articolo, il nuovo trailer pubblicato dall'emittente televisivo ci permette finalmente di dare un primo sguardo a Chic Cooper, che proprio nel prossimo episodio incontrerà per la prima volta sua madre Alice. Secondo quanto anticipato in precedenza dai produttori, la riunione di famiglia non avrà il risultato sperato, in quanto il fratello perduto di Betty (Lili Reinhart) e Polly (Tiera Skovbye) assumerà un ruolo da antagonista.

Trasmessa sulla rete The CW, Riverdale riprenderà la regolare programmazione a partire dal 17 gennaio 2018, quando il network statunitense trasmetterà l'episodio intitolato "Chapter Twenty-Three: The Blackboard Jungle".