Il decimo episodio di Supergirl costringerà la Legione dei Super-Eroi ad entrare in azione

Nello scorso episodio dello show, Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist) ha affrontato per la prima volta la sua mortale rivale Reign (Odette Annable), ma sfortunatamente è uscita sconfitta dallo scontro fra kryptoniane. Non solo la Ragazza d’Acciaio è stata battuta, ma al termine del combattimento le sue condizioni erano piuttosto critiche ed il trailer del prossimo episodio conferma che l’eroina rimarrà per qualche tempo priva di conoscenza.



In assenza di Supergirl, un altro gruppo di eroi dovrà dunque farsi avanti per salvare la città dalla distruzione seminata da Reign, e chi potrebbe proteggerla meglio della cosiddetta Legione dei Super-Eroi?



“SALUTATE LA LEGIONE - Mentre cerca di guarire dalle ferite che le sono state inflitte da Reign (Odette Annable), Supergirl (Melissa Benoist) è caduta in un profondo stato onirico, e nessuno può raggiungerla. Mon-El (Chris Wood) recluta un componente della Legione, Brainiac-5 (guest star Jesse Rath), per cercare di riportarla indietro. Nel frattempo, Reign continua a scatenare la propria furia per le strade della città, costringendo il DEO ad allearsi con la Legion dei Super-Eroi per cercare di fermarla. Scritto da Derek Simon ed Eric Carrasco, l’episodio è stato diretto da Jesse Warn."

Dotato di poteri straordinari e di un’intelligenza sovrumana di livello 12, Brainiac-5, almeno nei fumetti DC Comics, è un membro onorario della Legione e le sue capacità potrebbero realmente consentirgli di aiutare Kara a risvegliarsi dal coma in cui è caduta dopo la sonora batosta ricevuta da Reign. La vera domanda è un'altra: riuscirà a tornare sul campo di battaglia prima che la sua rivale possa mietere altra vittime?



Supergirl torna lunedì 15 gennaio sulla rete The CW.