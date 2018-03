Il dildo ispirato a La Forma dell'Acqua va a ruba dopo l'Oscar vinto dal film

Il(rigorosamente non ufficiale) ispirato alla creatura del film Ladiè andato letteralmente a ruba e ha fatto subito sold out. Probabilmente per collezionismo, almeno speriamo... Anche se a Del Toro non piace.

Poco dopo la premiazione con un Oscar alla fotografia, il film La Forma dell'Acqua di Guillermo Del Toro ha incassato un altro tipo di successo, meno prestigioso ma sicuramente più curioso. Qualcuno infatti è riuscito a rappresentare la creatura che appare nel film e trasformarla in un dildo, che è andato subito a ruba nel giro di poche ore.

Su Etsy ne erano disponibili "solo" 28 esemplari, venduti al prezzo di 70 dollari l'uno, e non sono durati molto. In tantissimi infatti si sono recati sul sito ad acquistarli, tanto da far esaurire le scorte in pochissimo tempo.

I motivi di questo acquisto possono essere legati alla vincita dell'Oscar da parte di Del Toro con il suo film, essenzialmente per una questione di collezionismo: alcuni oggetti particolari, come il dildo in questione, spesso acquistano valore con il tempo, soprattutto se legati a vicende particolari del mondo del cinema. Anche se Del Toro ci ha tenuto subito a precisare che la riproduzione non è così accurata...